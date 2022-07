Nike Aktie News: Nike präsentiert sich am Nachmittag fester

Das Papier von Nike konnte um 05.07.2022 16:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 99,05 EUR. Kurzfristig markierte die Nike-Aktie bei 99,05 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 97,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 4.318 Nike-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 157,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nike-Aktie derzeit noch 37,16 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 96,00 EUR am 01.07.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,18 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 145,78 USD.

Die Zahlen des am 31.05.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Nike am 27.06.2022. In Sachen EPS wurden 0,90 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 0,93 USD je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,89 Prozent auf 12.234,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.344,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 27.09.2022 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 3,79 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Juni 2022: So schätzen Experten die Nike-Aktie ein

Nike-Aktie verbucht Verluste: Nike enttäuscht mit weniger Gewinn - adidas- und PUMA-Titel leichter

Hot Stocks heute: BioNTech liefert Studienergebnisse zur 4. Impfung - adidas könnte vom Nike-Ausblick profitieren

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com