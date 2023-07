Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike fällt am Mittwochnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nike gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 107,93 USD.

Der Nike-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 107,93 USD. Die Nike-Aktie gab in der Spitze bis auf 107,84 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 108,62 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 356.246 Nike-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.02.2023 bei 131,25 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,61 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 82,23 USD am 04.10.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 136,22 USD an.

Nike veröffentlichte am 29.06.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 12.825,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nike 12.234,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Nike am 26.09.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,74 USD je Nike-Aktie belaufen.

