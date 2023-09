Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Nike

So entwickelt sich Nike

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 95,11 EUR.

Die Nike-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:20 Uhr um 0,3 Prozent auf 95,11 EUR nach. Bei 95,10 EUR markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 95,93 EUR. Der Tagesumsatz der Nike-Aktie belief sich zuletzt auf 920 Aktien.

Am 21.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 121,76 EUR. Mit einem Zuwachs von 28,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 84,01 EUR fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nike-Aktie derzeit noch 11,67 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 135,33 USD.

Am 29.06.2023 hat Nike die Kennzahlen zum am 31.05.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,66 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,90 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Nike im vergangenen Quartal 12.825,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nike 12.234,00 USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 28.09.2023 dürfte Nike Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.09.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 3,74 USD in den Büchern stehen haben wird.

