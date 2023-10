Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittag mit Verlusten

Kursentwicklung

Die Aktie von Nike gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nike-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 91,00 EUR.

Das Papier von Nike befand sich um 12:02 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,4 Prozent auf 91,00 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Nike-Aktie bis auf 90,47 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 91,39 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 10.653 Nike-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.03.2023 bei 121,76 EUR. 33,80 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.09.2023 bei 84,06 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 7,63 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 131,38 USD an.

Nike ließ sich am 28.09.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,99 Prozent auf 12.939,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.687,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Nike am 21.12.2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,72 USD je Aktie in den Nike-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Handel in New York: Dow Jones fällt

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht letztendlich Verluste

Börse New York: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer