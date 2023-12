Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike wird am Nachmittag ausgebremst

So bewegt sich Nike

Die Aktie von Nike gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 114,92 USD.

Das Papier von Nike gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 114,92 USD abwärts. In der Spitze fiel die Nike-Aktie bis auf 114,60 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 114,60 USD. Von der Nike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 229.375 Stück gehandelt.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 131,25 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 14,21 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2023 Kursverluste bis auf 88,68 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 22,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 131,75 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 28.09.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nike in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12.939,00 USD im Vergleich zu 12.687,00 USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.12.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Nike-Anleger Experten zufolge am 19.12.2024 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nike-Gewinn in Höhe von 3,72 USD je Aktie aus.

