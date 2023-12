Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagvormittag in Grün

Aktie im Blick

Die Aktie von Nike gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Nike-Aktie stand in der AMEX-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 115,14 USD.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 115,14 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Nike-Aktie bei 115,30 USD. Mit einem Wert von 113,85 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 76.443 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 131,05 USD. 13,82 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 89,02 USD. Dieser Wert wurde am 29.09.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 22,68 Prozent würde die Nike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 132,38 USD für die Nike-Aktie.

Am 28.09.2023 legte Nike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,94 USD gegenüber 0,93 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 12.939,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.687,00 USD umgesetzt worden waren.

Nike wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 21.12.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Nike-Anleger Experten zufolge am 19.12.2024 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,72 USD je Nike-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

