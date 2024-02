Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Nike gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die Nike-Papiere zuletzt 2,1 Prozent.

Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 101,79 USD. Die Nike-Aktie zog in der Spitze bis auf 102,00 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 99,50 USD. Bisher wurden via New York 314.749 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.05.2023 bei 128,66 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 26,40 Prozent zulegen. Bei 88,68 USD fiel das Papier am 29.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 12,88 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 127,90 USD.

Nike gewährte am 21.12.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.11.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,03 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,85 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13.388,00 USD umgesetzt, gegenüber 13.315,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 21.03.2024 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2024 3,61 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

