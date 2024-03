Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Nike am Nachmittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von Nike gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Nike-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 98,87 USD.

Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 98,87 USD. Die Nike-Aktie zog in der Spitze bis auf 100,07 USD an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 100,00 USD. Von der Nike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 380.356 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 128,66 USD erreichte der Titel am 02.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 30,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 29.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 88,68 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 10,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nike-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,32 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,42 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 127,90 USD.

Nike veröffentlichte am 21.12.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 0,85 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 13.388,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13.315,00 USD in den Büchern gestanden.

Nike dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 21.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Nike-Anleger Experten zufolge am 20.03.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,60 USD fest.

Redaktion finanzen.net

