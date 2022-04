Nike Aktie News: Nike am Mittwochmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 120,92 EUR. Im Tief verlor die Nike-Aktie bis auf 120,44 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 121,02 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 394 Nike-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 157,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 30,35 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 21.04.2021 Kursverluste bis auf 105,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 12,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 172,43 USD an.

Nike gewährte am 21.03.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 28.02.2022 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,90 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Nike 10,36 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 10,87 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Nike-Bilanz für Q3 2022 wird am 21.03.2022 erwartet. Einen Blick in die Q4 2022-Bilanz können Nike-Anleger Experten zufolge am 30.06.2022 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nike einen Gewinn von 4,62 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

