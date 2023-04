Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Nike am Mittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel Nike 111,18 EUR

Um 11:58 Uhr wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 111,16 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Nike-Aktie bei 111,44 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 111,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 235 Nike-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.04.2022 bei 127,98 EUR. Gewinne von 13,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.10.2022 bei 84,01 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,32 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 137,80 USD je Nike-Aktie an.

Die Bilanz zum am 28.02.2023 abgelaufenen Quartal legte Nike am 21.03.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,87 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10.871,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.390,00 USD ausgewiesen.

Am 29.06.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Nike veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 3,23 USD je Nike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com