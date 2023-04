Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike gibt am Nachmittag nach

Aktien in diesem Artikel Nike 109,26 EUR

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 2,2 Prozent auf 118,29 USD. Das bisherige Tagestief markierte Nike-Aktie bei 118,25 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 119,25 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 241.522 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 22.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 139,12 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 14,97 Prozent zulegen. Bei 82,23 USD erreichte der Anteilsschein am 04.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 43,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Nike-Aktie im Durchschnitt mit 137,80 USD.

Die Zahlen des am 28.02.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nike am 21.03.2023. Es stand ein EPS von 0,79 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,87 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 12.390,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 13,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.871,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.06.2023 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,23 USD je Aktie in den Nike-Büchern.

