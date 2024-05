Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike gewinnt am Nachmittag an Fahrt

So entwickelt sich Nike

Die Aktie von Nike zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 92,83 USD nach oben.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 92,83 USD. In der Spitze legte die Nike-Aktie bis auf 92,96 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 92,81 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 164.312 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 09.05.2023 markierte das Papier bei 127,69 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 27,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 88,68 USD fiel das Papier am 29.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Nike-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,32 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,43 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 118,22 USD aus.

Am 21.03.2024 legte Nike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 29.02.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,77 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,80 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Nike mit einem Umsatz von insgesamt 12,44 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,38 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,51 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 27.06.2024 terminiert.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,71 USD je Nike-Aktie.

