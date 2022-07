Nike Aktie News: Nike steigt am Mittwochnachmittag

Die Aktie legte um 06.07.2022 16:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,3 Prozent auf 102,36 EUR zu. Die Nike-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 102,78 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 101,48 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.797 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 157,62 EUR erreichte der Titel am 22.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 35,06 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.07.2022 bei 96,00 EUR. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 6,63 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 145,78 USD je Nike-Aktie an.

Am 27.06.2022 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2022 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,90 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 12.234,00 USD in den Büchern – ein Minus von 0,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nike 12.344,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.09.2022 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,79 USD fest.

