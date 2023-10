Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike büßt am Mittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nike. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im BX World-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 87,69 CHF.

Um 11:02 Uhr ging es für die Nike-Aktie nach unten. Im BX World-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 87,69 CHF. Bei 87,69 CHF markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 87,69 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 3.700 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 24.01.2023 markierte das Papier bei 118,13 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 34,70 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 28.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,44 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,13 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 131,38 USD aus.

Am 28.09.2023 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2023 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,94 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 12.939,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nike 12.687,00 USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.12.2023 erfolgen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,72 USD je Nike-Aktie.

