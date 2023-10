Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Nike

So entwickelt sich Nike

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Nike. Zuletzt fiel die Nike-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 95,32 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,5 Prozent auf 95,32 USD. In der Spitze fiel die Nike-Aktie bis auf 95,24 USD. Mit einem Wert von 95,79 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Nike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 195.271 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 131,25 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 85,07 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nike-Aktie derzeit noch 10,75 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Nike-Aktie im Durchschnitt mit 131,38 USD.

Am 28.09.2023 legte Nike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,94 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,99 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 12.687,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12.939,00 USD ausgewiesen.

Nike wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 21.12.2023 vorlegen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 3,72 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Handel in New York: Dow Jones fällt

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones verbucht letztendlich Verluste

Börse New York: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagnachmittag schwächer