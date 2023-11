Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike verbilligt sich am Montagnachmittag

So bewegt sich Nike

Die Aktie von Nike gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 106,60 USD.

Die Nike-Aktie gab im New York-Handel um 15:53 Uhr um 0,4 Prozent auf 106,60 USD nach. Die höchsten Verluste verbuchte die Nike-Aktie bis auf 106,52 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 107,20 USD. Zuletzt wurden via New York 157.070 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 03.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 131,25 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 18,78 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2023 (88,68 USD). Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 20,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 131,50 USD je Nike-Aktie aus.

Am 28.09.2023 legte Nike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2023 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,94 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nike ein EPS von 0,93 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 12.939,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.687,00 USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Nike am 21.12.2023 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,72 USD fest.

