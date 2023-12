Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike behauptet sich am Mittwochmittag

So bewegt sich Nike

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Nike. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Nike-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 107,02 EUR.

Die Nike-Aktie bewegte sich um 11:57 Uhr kaum. Das Papier stand via Tradegate bei 107,02 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nike-Aktie bisher bei 107,76 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nike-Aktie bis auf 106,80 EUR. Bei 107,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.979 Nike-Aktien.

Am 21.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 121,76 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 12,11 Prozent niedriger. Am 25.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 84,06 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 21,45 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 131,75 USD für die Nike-Aktie.

Die Zahlen des am 31.08.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nike am 28.09.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,94 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nike ein EPS von 0,93 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,99 Prozent auf 12.939,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.687,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 21.12.2023 dürfte Nike Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Am 19.12.2024 wird Nike schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,72 USD je Nike-Aktie.

