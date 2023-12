Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag mit Aufschlag

So bewegt sich Nike

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nike. Zuletzt stieg die Nike-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 115,88 USD.

Die Nike-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 115,88 USD. Die Nike-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 116,24 USD aus. Bei 116,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 153.595 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 131,25 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nike-Aktie derzeit noch 13,26 Prozent Luft nach oben. Am 29.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,68 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nike-Aktie 30,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 131,75 USD an.

Am 28.09.2023 hat Nike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2023 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,94 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 0,93 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.939,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 12.687,00 USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Nike wird am 21.12.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 19.12.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nike-Aktie in Höhe von 3,72 USD im Jahr 2024 aus.

