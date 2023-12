Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike tendiert am Vormittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Nike zählt am Mittwochvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Nike-Aktie im AMEX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 115,45 USD zu.

Das Papier von Nike konnte um 22:15 Uhr klettern und stieg im AMEX-Handel um 0,3 Prozent auf 115,45 USD. Den Tageshöchststand markierte die Nike-Aktie bei 115,94 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 114,65 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 17.203 Stück.

Am 03.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 131,05 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,51 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 89,02 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Nike-Aktie wird bei 131,75 USD angegeben.

Nike gewährte am 28.09.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2023 abgelaufenen Quartals. Nike hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,94 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,93 USD je Aktie gewesen. Nike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.939,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12.687,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Nike am 21.12.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Nike-Anleger Experten zufolge am 19.12.2024 werfen.

Experten taxieren den Nike-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,72 USD je Aktie.

