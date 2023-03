Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Nike am Nachmittag ins Plus

Die Nike-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 120,79 USD. In der Spitze legte die Nike-Aktie bis auf 120,81 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 120,20 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 118.592 Nike-Aktien.

Am 31.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 139,86 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 13,64 Prozent niedriger. Bei 82,23 USD fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 46,89 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 132,60 USD.

Am 20.12.2022 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2022 endete. In Sachen EPS wurden 0,85 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 0,83 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.315,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.357,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 21.03.2023 erwartet. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Nike möglicherweise am 21.03.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,13 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

