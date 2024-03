Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittag kaum verändert

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 89,68 EUR.

Die Nike-Aktie zeigte sich um 12:03 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 89,68 EUR an der Tafel. In der Spitze legte die Nike-Aktie bis auf 89,90 EUR zu. Die Nike-Aktie gab in der Spitze bis auf 89,33 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 89,65 EUR. Von der Nike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.389 Stück gehandelt.

Am 21.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 121,76 EUR. Gewinne von 35,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 26.09.2023 auf bis zu 84,06 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 6,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,32 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,42 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 127,90 USD für die Nike-Aktie.

Am 21.12.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,03 USD, nach 0,85 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.388,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.315,00 USD in den Büchern standen.

Am 21.03.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Nike veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Nike rechnen Experten am 20.03.2025.

Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2024 3,60 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

