Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Vormittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Nike gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im AMEX-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 97,72 USD.

Die Nike-Aktie wies um 22:15 Uhr Verluste aus. Im AMEX-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 97,72 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Nike-Aktie ging bis auf 97,08 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 100,05 USD. Von der Nike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.801 Stück gehandelt.

Am 02.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 128,62 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 24,02 Prozent niedriger. Am 29.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 89,02 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 1,32 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,42 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 127,90 USD an.

Am 21.12.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.11.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 13.388,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nike einen Umsatz von 13.315,00 USD eingefahren.

Nike wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 20.03.2025 dürfte Nike die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,60 USD je Nike-Aktie.

