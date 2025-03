Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

So entwickelt sich Nike

Die Aktie von Nike gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Nike legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,4 Prozent auf 78,83 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 78,83 USD nach oben. In der Spitze gewann die Nike-Aktie bis auf 79,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 77,48 USD. Zuletzt wechselten via New York 159.275 Nike-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.03.2024 bei 102,43 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.02.2025 bei 68,62 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 12,95 Prozent wieder erreichen.

Nike-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,45 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,47 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 85,75 USD an.

Nike veröffentlichte am 19.12.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.11.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,78 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,04 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,53 Prozent auf 12,38 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,39 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Nike wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 20.03.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Nike-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 19.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,07 USD je Aktie in den Nike-Büchern.



