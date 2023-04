Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel Nike 109,94 EUR

Um 17:32 Uhr rutschte die Nike-Aktie in der London-Sitzung um 1,5 Prozent auf 119,37 USD ab. Bei 119,43 USD ging der Anteilsschein in den London-Handel. Der Tagesumsatz der Nike-Aktie belief sich zuletzt auf 6.176 Aktien.

Bei 109,62 USD markierte der Titel am 13.05.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 8,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 109,62 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nike-Aktie derzeit noch 8,90 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 137,80 USD.

Am 21.03.2023 hat Nike die Kennzahlen zum am 28.02.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,79 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,87 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent auf 12.390,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.871,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Nike am 29.06.2023 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nike-Aktie in Höhe von 3,23 USD im Jahr 2023 aus.

