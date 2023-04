Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Vormittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel Nike 109,94 EUR

-0,95% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach unten. In der AMEX-Sitzung verlor die Aktie um 22:15 Uhr 0,6 Prozent auf 120,24 USD. In der Spitze büßte die Nike-Aktie bis auf 118,41 USD ein. Bei 119,41 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Nike-Aktie belief sich zuletzt auf 14.570 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.04.2022 bei 138,40 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nike-Aktie mit einem Kursplus von 13,12 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 04.10.2022 (82,27 USD). Mit einem Kursverlust von 46,15 Prozent würde die Nike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 137,80 USD für die Nike-Aktie.

Die Zahlen des am 28.02.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Nike am 21.03.2023. Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,87 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nike in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,97 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12.390,00 USD im Vergleich zu 10.871,00 USD im Vorjahresquartal.

Nike dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 29.06.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,23 USD je Nike-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Nike-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im März

NYSE-Wert Nike-Aktie schließt dennoch weit im Minus: Nike vermeldet kräftiges Umsatzplus - Gemischte Gefühle bei adidas und Puma-Anlegern

Ausblick: Nike vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Inc.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com