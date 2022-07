Nike Aktie News: Nike am Vormittag in Grün

Die Nike-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 07.07.2022 09:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 103,04 EUR. Bei 103,04 EUR markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 103,04 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 40 Nike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 156,46 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 34,14 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 96,36 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nike-Aktie 6,93 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 145,78 USD.

Am 27.06.2022 hat Nike die Kennzahlen zum am 31.05.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,90 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Nike im vergangenen Quartal 12.234,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nike 12.344,00 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.09.2022 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 3,79 USD je Aktie in den Nike-Büchern.

