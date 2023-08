Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittag mit Aufschlag

Kursverlauf

Die Aktie von Nike gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Nike-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 99,49 EUR.

Um 11:54 Uhr konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,7 Prozent auf 99,49 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nike-Aktie sogar auf 99,99 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 99,95 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.064 Nike-Aktien.

Am 21.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 121,76 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nike-Aktie derzeit noch 22,38 Prozent Luft nach oben. Am 04.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 84,01 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 137,56 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nike am 29.06.2023. Es stand ein EPS von 0,66 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,90 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Nike 12.825,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.234,00 USD erwirtschaftet worden.

Nike dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 26.09.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,74 USD je Nike-Aktie belaufen.

