Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Montagnachmittag gefragt

Die Aktie von Nike zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 109,54 USD nach oben.

Um 15:53 Uhr stieg die Nike-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 109,54 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nike-Aktie bisher bei 110,90 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 109,87 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 152.846 Nike-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 131,25 USD. Dieser Kurs wurde am 03.02.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 82,23 USD. Dieser Wert wurde am 04.10.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,93 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 137,56 USD an.

Nike ließ sich am 29.06.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Nike hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,66 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,90 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Nike 12.825,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.234,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 26.09.2023 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,74 USD je Nike-Aktie.

