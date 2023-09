Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nike. Zuletzt fiel die Nike-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,0 Prozent auf 98,18 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 2,0 Prozent auf 98,18 USD. In der Spitze büßte die Nike-Aktie bis auf 97,91 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 98,50 USD. Bisher wurden via New York 406.029 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 131,25 USD erreichte der Titel am 03.02.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 33,68 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 82,23 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2022). Abschläge von 16,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der Nike-Aktie wird bei 135,33 USD angegeben.

Am 29.06.2023 äußerte sich Nike zu den Kennzahlen des am 31.05.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,66 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,90 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,83 Prozent auf 12.825,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.234,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.09.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 24.09.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nike-Aktie in Höhe von 3,74 USD im Jahr 2024 aus.

