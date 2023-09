Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktie im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Nike. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Nike-Aktie. Der Anteilsschein notierte via AMEX bei 100,19 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Nike-Aktie wies um 22:15 Uhr kaum Veränderungen aus. Im AMEX-Handel notierte das Papier bei 100,19 USD. Die Nike-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 100,29 USD aus. Die Abwärtsbewegung der Nike-Aktie ging bis auf 99,04 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 99,76 USD. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 14.236 Nike-Aktien.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 131,05 USD an. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 23,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 82,27 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,89 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nike-Aktie bei 135,33 USD.

Nike ließ sich am 29.06.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,66 USD. Im letzten Jahr hatte Nike einen Gewinn von 0,90 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Nike 12.825,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12.234,00 USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.09.2023 dürfte Nike Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 24.09.2024 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Nike.

Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2024 3,74 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Nike-Investition eingebracht

Analysten sehen bei Nike-Aktie Potenzial

Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nike verloren