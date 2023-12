Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Donnerstagmittag mit Einbußen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Nike. Der Nike-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 107,52 EUR.

Die Nike-Aktie notierte um 11:57 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 107,52 EUR. Im Tief verlor die Nike-Aktie bis auf 107,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 107,88 EUR. Bisher wurden heute 4.374 Nike-Aktien gehandelt.

Am 21.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 121,76 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 13,24 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 84,06 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 21,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 131,75 USD je Nike-Aktie an.

Am 28.09.2023 legte Nike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2023 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,94 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 0,93 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12.939,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12.687,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.12.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 19.12.2024.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 3,72 USD in den Büchern stehen haben wird.

