Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Nike im Fokus

Die Aktie von Nike gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Nike legte zuletzt zu und stieg im AMEX-Handel um 0,6 Prozent auf 116,09 USD.

Das Papier von Nike legte um 22:15 Uhr zu und stieg im AMEX-Handel um 0,6 Prozent auf 116,09 USD. Im Tageshoch stieg die Nike-Aktie bis auf 117,01 USD. Den AMEX-Handel startete das Papier bei 116,06 USD. Zuletzt stieg das AMEX-Volumen auf 23.092 Nike-Aktien.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 131,05 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2023 auf bis zu 89,02 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 23,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 131,75 USD.

Die Bilanz zum am 31.08.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nike am 28.09.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,94 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,99 Prozent auf 12.939,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.687,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.12.2023 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 19.12.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,72 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Optimismus in New York: Dow Jones am Mittwochnachmittag in der Gewinnzone

Börse New York in Grün: Dow Jones am Mittag mit Zuschlägen

Erste Schätzungen: Nike veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal