Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike tendiert am Montagvormittag tiefer

Die Aktie von Nike gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Nike gab in der AMEX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 102,14 USD abwärts.

Die Nike-Aktie musste um 22:15 Uhr im AMEX-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 102,14 USD. Zwischenzeitlich weitete die Nike-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 101,95 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 102,56 USD. Im AMEX-Handel wechselten bis jetzt 12.188 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 131,05 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 28,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2023 bei 89,02 USD. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 14,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 128,50 USD.

Nike gewährte am 21.12.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.11.2023 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 0,85 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13.388,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.315,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nike-Gewinn in Höhe von 3,61 USD je Aktie aus.

