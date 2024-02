Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Donnerstagnachmittag gesucht

So entwickelt sich Nike

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Nike. Die Nike-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 104,55 USD.

Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 104,55 USD. In der Spitze gewann die Nike-Aktie bis auf 104,68 USD. Bei 104,63 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Nike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 178.322 Stück gehandelt.

Am 02.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 128,66 USD ein 52-Wochen-Hoch. 23,06 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.09.2023 Kursverluste bis auf 88,68 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie.

Für Nike-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,32 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,42 USD ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 127,90 USD.

Nike gewährte am 21.12.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.11.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,85 USD je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 13.388,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Nike 13.315,00 USD umgesetzt.

Am 21.03.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Nike veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nike einen Gewinn von 3,61 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

