Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike reagiert am Mittag positiv

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nike. Zuletzt stieg die Nike-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 90,38 EUR.

Um 12:03 Uhr sprang die Nike-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 90,38 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Nike-Aktie bei 90,40 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 89,41 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 4.684 Stück.

Am 21.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 121,76 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.09.2023 bei 84,06 EUR. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 7,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,32 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,42 USD je Nike-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 127,90 USD an.

Nike ließ sich am 21.12.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,85 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,55 Prozent auf 13.388,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13.315,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 21.03.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Nike veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 20.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Nike.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 3,60 USD in den Büchern stehen haben wird.

