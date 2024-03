Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike zeigt sich am Nachmittag fester

Kurs der Nike

Die Aktie von Nike gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 98,62 USD.

Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 98,62 USD. In der Spitze gewann die Nike-Aktie bis auf 98,77 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 98,41 USD. Zuletzt wechselten 320.683 Nike-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 128,66 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.05.2023). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 23,35 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,68 USD. Dieser Wert wurde am 29.09.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 10,08 Prozent wieder erreichen.

Für Nike-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,32 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,42 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 127,90 USD.

Die Bilanz zum am 30.11.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nike am 21.12.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Nike im vergangenen Quartal 13.388,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nike 13.315,00 USD umsetzen können.

Nike wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 20.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,60 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

