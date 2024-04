Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike zeigt sich am Nachmittag freundlich

Nike im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nike. Zuletzt sprang die Nike-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 89,80 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das Nike-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 89,80 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nike-Aktie bisher bei 89,83 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 89,11 USD. Bisher wurden via New York 272.185 Nike-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.05.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 128,66 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,68 USD. Dieser Wert wurde am 29.09.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nike-Aktie 1,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nike-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,32 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,86 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 118,22 USD aus.

Die Bilanz zum am 29.02.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nike am 21.03.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,98 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,79 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nike in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12.429,00 USD im Vergleich zu 12.390,00 USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.06.2024 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nike einen Gewinn von 3,98 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

