Aktie im Blick

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Nike am Nachmittag ins Minus

08.05.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Nike gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nike-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 93,01 USD ab.

Werbung

Um 15:53 Uhr ging es für die Nike-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 93,01 USD. Das Tagestief markierte die Nike-Aktie bei 92,91 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 93,07 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 151.576 Nike-Aktien umgesetzt. Am 11.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 126,42 USD. Gewinne von 35,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.09.2023 bei 88,68 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 4,66 Prozent wieder erreichen. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,43 USD, nach 1,32 USD im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 118,22 USD aus. Nike ließ sich am 21.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 29.02.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 USD. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,80 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Nike im vergangenen Quartal 12,44 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nike 12,38 Mrd. USD umsetzen können. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.06.2024 erfolgen. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nike-Aktie in Höhe von 3,71 USD im Jahr 2024 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nike-Aktie Dow Jones 30 Industrial-Papier Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Nike-Investment von vor einem Jahr eingebracht Freundlicher Handel: Dow Jones steigt zum Handelsende NYSE-Handel: Dow Jones verbucht am Nachmittag Gewinne

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com