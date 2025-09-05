Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Montagabend mit Aufschlag

Nike im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Nike. Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 74,00 USD.

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 74,00 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nike-Aktie bei 74,57 USD. Bei 74,26 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Nike-Aktie belief sich zuletzt auf 432.489 Aktien.

Bei 90,62 USD erreichte der Titel am 27.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 18,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.04.2025 bei 52,28 USD. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 29,35 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nike-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,57 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,55 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 83,22 USD an.

Am 26.06.2025 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.05.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,91 Prozent auf 11,12 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,62 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nike-Aktie in Höhe von 1,66 USD im Jahr 2026 aus.

