Nike-Aktie aktuell: Anleger greifen bei Nike zu

Zuletzt konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 0,7 Prozent auf 110,92 EUR. Bei 111,48 EUR markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 110,86 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 709 Nike-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.09.2020 bei 112,98 EUR. Am 18.03.2020 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 56,37 EUR ab.

Analysten bewerten die Nike-Aktie im Durchschnitt mit 131,44 USD. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 3,71 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

NIKE Inc. ist ein US-amerikanischer Sportartikelhersteller, der zu den weltweit bekanntesten Anbietern der Branche gehört. Im Vordergrund der Geschäftsaktivitäten stehen Design, Entwicklung und Vertrieb qualitativ hochwertiger Sportausrüstung. Hierzu gehören Schuhe, Kleidung, Sportgeräte und Hilfsmittel sowie Accessoires. Der Konzern gilt als einer der größten Händler von Sportschuhen und -kleidung und vermarktet seine Produkte weltweit über Groß- sowie Einzelhändler, Brand-Stores, über das Internet und Zwischenhändler. Die unterschiedlichen Produkte des Sortiments werden von externen Vertragspartnern produziert, vorwiegend außerhalb der USA. Ausrüstungsgegenstände werden sowohl außerhalb als auch in den USA gefertigt. In Zusammenarbeit mit den Tochtergesellschaften und Beteiligungen deckt NIKE, Inc. eine breite Spanne des Sportsegments ab. Neben Sportartikeln produziert der Konzern auch unterschiedliche Lifestyle-Produkte, die sich am sportlichen Stil des professionellen Sortiments orientieren.

