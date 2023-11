Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittwochmittag stärker

Nike im Fokus

Die Aktie von Nike gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Nike-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 102,22 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:59 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 102,22 EUR zu. In der Spitze legte die Nike-Aktie bis auf 102,42 EUR zu. Mit einem Wert von 102,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1.410 Nike-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 121,76 EUR erreichte der Titel am 21.03.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,12 Prozent hinzugewinnen. Bei 84,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 131,50 USD für die Nike-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.08.2023 abgelaufenen Quartal legte Nike am 28.09.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,94 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 12.939,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.687,00 USD erwirtschaftet worden.

Nike wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 21.12.2023 vorlegen.

In der Nike-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,72 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Gewinne in New York: Börsianer lassen Dow Jones letztendlich steigen

Zuversicht in New York: Börsianer lassen Dow Jones nachmittags steigen

Dow Jones aktuell: So steht der Dow Jones mittags