Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktie von Nike gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Nike-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 109,88 USD.

Das Papier von Nike konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 109,88 USD. In der Spitze legte die Nike-Aktie bis auf 109,90 USD zu. Bei 109,41 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 198.363 Nike-Aktien.

Am 03.02.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 131,25 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,45 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.09.2023 bei 88,68 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nike-Aktie derzeit noch 19,29 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 131,50 USD an.

Die Bilanz zum am 31.08.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nike am 28.09.2023. In Sachen EPS wurden 0,94 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nike 0,93 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,99 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 12.939,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 12.687,00 USD ausgewiesen worden waren.

Am 21.12.2023 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,72 USD je Nike-Aktie.

