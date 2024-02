Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Nike gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Nike legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 96,44 EUR.

Um 12:01 Uhr sprang die Nike-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 96,44 EUR zu. Die Nike-Aktie zog in der Spitze bis auf 96,83 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 95,97 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.328 Nike-Aktien umgesetzt.

Bei 121,76 EUR erreichte der Titel am 21.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 20,80 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 26.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 84,06 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,32 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,42 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 127,90 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nike am 21.12.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Nike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13.388,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13.315,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Nike am 21.03.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 3,61 USD je Nike-Aktie.

