Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Freitagnachmittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Nike zeigt sich am Freitagnachmittag ohne große Bewegung. Die Nike-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 103,84 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:52 Uhr die Nike-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 103,84 USD. Bei 104,10 USD markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Nike-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 103,33 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 103,80 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 169.804 Nike-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.05.2023 bei 128,66 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie. Am 29.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 88,68 USD. Mit Abgaben von 14,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,42 USD. Im Vorjahr hatte Nike 1,32 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 127,90 USD.

Nike gewährte am 21.12.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.11.2023 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,85 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Nike im vergangenen Quartal 13.388,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nike 13.315,00 USD umsetzen können.

Nike wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 21.03.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,61 USD je Aktie belaufen.

