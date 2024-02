Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike stabilisiert sich am Vormittag

Nike im Fokus

Die Aktie von Nike hat am Freitagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Nike-Aktie. Der Anteilsschein notierte via AMEX bei 103,69 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Nike-Aktie kam im AMEX-Handel um 22:15 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 103,69 USD. Bei 104,77 USD markierte die Nike-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Nike-Aktie bis auf 103,10 USD ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 104,27 USD. Zuletzt wechselten 12.018 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 02.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 128,62 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 24,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 89,02 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.09.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nike-Aktie 14,15 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Nike-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,32 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,42 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 127,90 USD.

Am 21.12.2023 legte Nike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.11.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,03 USD gegenüber 0,85 USD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nike im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,55 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 13.388,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 13.315,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 21.03.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,61 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Zuversicht in New York: Dow Jones zum Handelsstart fester

Mittwochshandel in New York: Dow Jones am Nachmittag freundlich

Optimismus in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen