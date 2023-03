Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag gesucht

Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 121,30 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nike-Aktie bei 121,46 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 120,08 USD. Zuletzt wechselten via New York 177.040 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 31.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 139,86 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nike-Aktie 13,27 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.10.2022 bei 82,23 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 47,51 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 132,60 USD für die Nike-Aktie aus.

Am 20.12.2022 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.11.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 USD. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,83 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 17,24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.357,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 13.315,00 USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.03.2023 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 21.03.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,13 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

