Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Dienstagnachmittag mit angezogener Handbremse

Kursentwicklung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 89,94 USD.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Nike-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 89,94 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nike-Aktie bisher bei 90,64 USD. In der Spitze büßte die Nike-Aktie bis auf 89,92 USD ein. Bei 90,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 247.918 Nike-Aktien umgesetzt.

Bei 128,66 USD erreichte der Titel am 02.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 30,09 Prozent niedriger. Am 29.09.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,68 USD ab. Mit Abgaben von 1,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,43 USD. Im Vorjahr hatte Nike 1,32 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 118,22 USD für die Nike-Aktie.

Nike ließ sich am 21.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 29.02.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,98 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,79 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 12.429,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12.390,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Nike am 27.06.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,70 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Börse New York in Rot: Dow Jones präsentiert sich letztendlich leichter

Starker Wochentag in New York: So bewegt sich der Dow Jones nachmittags

Börsianer warten auf Impulse: Dow Jones am Montagmittag wenig bewegt