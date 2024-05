Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 93,32 USD abwärts.

Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 93,32 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Nike-Aktie bis auf 93,01 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 93,64 USD. Zuletzt wechselten via New York 168.998 Nike-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.05.2023 bei 126,42 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,47 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,68 USD am 29.09.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 4,97 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,43 USD. Im Vorjahr erhielten Nike-Aktionäre 1,32 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 118,22 USD aus.

Am 21.03.2024 legte Nike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 29.02.2024 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,77 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nike in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12,44 Mrd. USD im Vergleich zu 12,38 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Nike am 27.06.2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,71 USD je Aktie in den Nike-Büchern.

