Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike verteidigt Stellung am Mittwochnachmittag

Die Aktie von Nike zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Nike-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 109,64 USD.

Die Nike-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 109,64 USD. Die Nike-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 110,01 USD aus. Der Kurs der Nike-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 109,43 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 109,79 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 109.412 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 03.02.2023 markierte das Papier bei 131,25 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 82,23 USD fiel das Papier am 04.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 25,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 137,56 USD aus.

Nike gewährte am 29.06.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.05.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,66 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Nike noch ein Gewinn pro Aktie von 0,90 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 12.825,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 4,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 12.234,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 26.09.2023 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Nike veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,74 USD je Aktie belaufen.

