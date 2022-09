Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike tendiert am Freitagmittag südwärts

Die Nike-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 108,22 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Nike-Aktie bis auf 106,66 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 108,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 349 Nike-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 157,62 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.11.2021 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 31,34 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 96,00 EUR ab. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 12,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Nike-Aktie im Durchschnitt mit 145,78 USD.

Nike veröffentlichte am 27.06.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,90 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nike 0,93 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 12.234,00 USD – das entspricht einem Minus von 0,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.344,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 29.09.2022 erwartet. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 26.09.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Nike im Jahr 2023 3,73 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

